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Английский журналист назвал условие, при котором возможен трансфер Исака в Ливерпуль

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"Красные" следят за ним, но...

Английский журналист назвал условие, при котором возможен трансфер Исака в Ливерпуль

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн прокомментировал ситуацию вокруг нападающих, которыми интересуется "Ливерпуль", Александер Исак среди них.

"Очевидно, что у них есть несколько вариантов на радаре, но единственное имя, которое я лично слышал, и о котором уже сообщали другие, это Александер Исак.

"Ливерпуль" не единственный, кто интересуется шведом. Мы знаем, что Микель Артета хочет подписать его, также с ним связывали "Челси" и "Барселону", но "Ньюкасл" не намерен продавать своего лучшего игрока и, разумеется, не приветствует подобные разговоры.

Исак имеет более трех лет по действующему контракту, и руководство "Ньюкасла" не имеет финансовой необходимости его продавать. Конечно, у каждого игрока есть своя цена. В футбольных кругах фигурирует сумма в примерно 150 миллионов фунтов. Возможно, если клубы будут готовы сделать столь бешеное предложение, будет о чем говорить.

"Ливерпуль" рассмотрит трансфер только если Исак действительно будет доступен, ведь они не относятся к клубам, которые гоняются за недостижимыми целями", - сказал Орнштейн.

Добавим, что в этом сезоне на счету Исака 22 гола и 5 ассистов в 31 матче за "Ньюкасл" во всех турнирах.

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Ливерпуль Ньюкасл Александер Исак
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Алексей Полищук
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