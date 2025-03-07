Английский журналист назвал условие, при котором возможен трансфер Исака в Ливерпуль

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн прокомментировал ситуацию вокруг нападающих, которыми интересуется "Ливерпуль", Александер Исак среди них.

"Очевидно, что у них есть несколько вариантов на радаре, но единственное имя, которое я лично слышал, и о котором уже сообщали другие, это Александер Исак.

"Ливерпуль" не единственный, кто интересуется шведом. Мы знаем, что Микель Артета хочет подписать его, также с ним связывали "Челси" и "Барселону", но "Ньюкасл" не намерен продавать своего лучшего игрока и, разумеется, не приветствует подобные разговоры.

Исак имеет более трех лет по действующему контракту, и руководство "Ньюкасла" не имеет финансовой необходимости его продавать. Конечно, у каждого игрока есть своя цена. В футбольных кругах фигурирует сумма в примерно 150 миллионов фунтов. Возможно, если клубы будут готовы сделать столь бешеное предложение, будет о чем говорить.

"Ливерпуль" рассмотрит трансфер только если Исак действительно будет доступен, ведь они не относятся к клубам, которые гоняются за недостижимыми целями", - сказал Орнштейн.