Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Английский журналист назвал условие, при котором возможен трансфер Исака в Ливерпуль
"Красные" следят за ним, но...
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн прокомментировал ситуацию вокруг нападающих, которыми интересуется "Ливерпуль", Александер Исак среди них.
"Очевидно, что у них есть несколько вариантов на радаре, но единственное имя, которое я лично слышал, и о котором уже сообщали другие, это Александер Исак.
"Ливерпуль" не единственный, кто интересуется шведом. Мы знаем, что Микель Артета хочет подписать его, также с ним связывали "Челси" и "Барселону", но "Ньюкасл" не намерен продавать своего лучшего игрока и, разумеется, не приветствует подобные разговоры.
Исак имеет более трех лет по действующему контракту, и руководство "Ньюкасла" не имеет финансовой необходимости его продавать. Конечно, у каждого игрока есть своя цена. В футбольных кругах фигурирует сумма в примерно 150 миллионов фунтов. Возможно, если клубы будут готовы сделать столь бешеное предложение, будет о чем говорить.
"Ливерпуль" рассмотрит трансфер только если Исак действительно будет доступен, ведь они не относятся к клубам, которые гоняются за недостижимыми целями", - сказал Орнштейн.
Добавим, что в этом сезоне на счету Исака 22 гола и 5 ассистов в 31 матче за "Ньюкасл" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- "Задача - заставить Россию остановить войну". Зеленский отреагировал на комбинированный удар по Украине
- Хавбек Шахтера: Жестокость футбола сыграла с нами злую шутку
- Таблица коэффициентов УЕФА. Румыния не опередит Украину по итогам 1/8-й, Словения будет выше на старте следующего сезона
- Таловеров признался, что сказал ему Гвардиола после матча Кубка Англии
- Boy or Girl? Хавбек сборной Украины узнал пол будущего ребенка
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность