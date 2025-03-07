Арсенал рассматривает подписание звезды Барселоны на проблемную позицию

Большинство заголовков о трансферных планах "канониров" этим летом касаются позиции нападающего. Однако нельзя игнорировать и проблемы в центре поля: Жоржиньо и Томас Парти, вероятно, покинут клуб. Контракты обоих игроков истекают летом.

С учетом этих потерь, Микелю Артете необходимо усиление в полузащиту. Первым новичком, как ожидается, станет Мартин Субименди из "Реал Сосьедада", а вторым может стать Френки Де Йонг из "Барселоны".

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27-летний голландец полностью восстановился после проблем с лодыжкой, которые беспокоили его последние 18 месяцев в Ла Лиге. Его контракт с "Барсой" действует до 2026 года, и если стороны не договорятся о продлении, клуб будет вынужден выставить его на трансфер.

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Деку уже начал переговоры о новом соглашении с де Йонгом, предложив контракт на три года без повышения зарплаты. Из-за финансовых трудностей каталонцы хотят определиться с будущим игрока до 30 июня. Если контракт не будет продлен, клуб начнет рассматривать предложения о продаже, и именно здесь "Арсенал" может воспользоваться шансом.

Добавим, что в текущем сезоне Френки де Йонг принял участие в 28 матчах в составе "блаугранас" во всех турнирах, отметившись двумя голами и одним ассистом.