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Тренер Манчестер Юнайтед высказался о сравнении с Артетой
У меня не будет времени, которое было у Артеты (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о сравнении с Микелем Артетой, который возглавляет "Арсенал".
"Я этого не чувствую. У меня не будет времени, которое было у Артеты. Я это чувствую. Это другой клуб. Поэтому в воскресенье нам с игроками нужно просто выжить.
Я думаю, что это другой клуб по сравнению с "Арсеналом". Я думаю, что в этом аспекте то, как Артета справился с этим, является вдохновением для всех, но у меня не будет столько времени, сколько было у него", - заявил Аморим.
Напомним, что 9 марта "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Арсенала".
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