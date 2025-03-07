Тренер Манчестер Юнайтед высказался о сравнении с Артетой

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о сравнении с Микелем Артетой, который возглавляет "Арсенал".

"Я этого не чувствую. У меня не будет времени, которое было у Артеты. Я это чувствую. Это другой клуб. Поэтому в воскресенье нам с игроками нужно просто выжить.

Я думаю, что это другой клуб по сравнению с "Арсеналом". Я думаю, что в этом аспекте то, как Артета справился с этим, является вдохновением для всех, но у меня не будет столько времени, сколько было у него", - заявил Аморим.