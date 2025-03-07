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Тренер Манчестер Юнайтед высказался о сравнении с Артетой

Англия

У меня не будет времени, которое было у Артеты (с)

Тренер Манчестер Юнайтед высказался о сравнении с Артетой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о сравнении с Микелем Артетой, который возглавляет "Арсенал".

"Я этого не чувствую. У меня не будет времени, которое было у Артеты. Я это чувствую. Это другой клуб. Поэтому в воскресенье нам с игроками нужно просто выжить.

Я думаю, что это другой клуб по сравнению с "Арсеналом". Я думаю, что в этом аспекте то, как Артета справился с этим, является вдохновением для всех, но у меня не будет столько времени, сколько было у него", - заявил Аморим.

Напомним, что 9 марта "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Арсенала".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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