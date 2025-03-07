Фанаты Манчестер Юнайтед готовятся к протесту перед матчем с Арсеналом

Группа болельщиков "Манчестер Юнайтед" под названием "1958" призвала всех сторонников клуба выразить свое недовольство руководством команды.

Для этого они предлагают надеть черную одежду и присоединиться к маршу протеста, который состоится перед воскресным матчем Премьер-лиги против "Арсенала" на стадионе "Олд Траффорд".

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" стартует 9 марта в 18:30 по Киеву.