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Фанаты Манчестер Юнайтед готовятся к протесту перед матчем с Арсеналом

Англия

Известна причина протеста

Фанаты Манчестер Юнайтед готовятся к протесту перед матчем с Арсеналом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Группа болельщиков "Манчестер Юнайтед" под названием "1958" призвала всех сторонников клуба выразить свое недовольство руководством команды.

Для этого они предлагают надеть черную одежду и присоединиться к маршу протеста, который состоится перед воскресным матчем Премьер-лиги против "Арсенала" на стадионе "Олд Траффорд".

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" стартует 9 марта в 18:30 по Киеву.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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