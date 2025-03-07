Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фанаты Манчестер Юнайтед готовятся к протесту перед матчем с Арсеналом
Известна причина протеста
Getty Images/Global Images Ukraine
Группа болельщиков "Манчестер Юнайтед" под названием "1958" призвала всех сторонников клуба выразить свое недовольство руководством команды.
Для этого они предлагают надеть черную одежду и присоединиться к маршу протеста, который состоится перед воскресным матчем Премьер-лиги против "Арсенала" на стадионе "Олд Траффорд".
Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" стартует 9 марта в 18:30 по Киеву.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Задача - заставить Россию остановить войну". Зеленский отреагировал на комбинированный удар по Украине
- Хавбек Шахтера: Жестокость футбола сыграла с нами злую шутку
- "Только три, больше не увидел": Пушич выделил лучшие поля Премьер-лиги
- Таловеров признался, что сказал ему Гвардиола после матча Кубка Англии
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000