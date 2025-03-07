Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп рассказал, посетит ли он парад по случаю вероятной победы Ливерпуля в АПЛ
Есть одно важное условие
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, собирается ли он посетить парад "мерсисайдцев", если они выиграют титул Английской Премьер-лиги в этом сезоне.
Да, я планирую посетить Ливерпуль. Если они смогут выиграть титул АПЛ, то я буду присутствовать на параде, но не на автобусе. Я буду где-то там, рядом с болельщиками. Честно говоря, это отличная идея, но посмотрим, что будет.
Думаю, я буду присутствовать на "Энфилде" в последнем матче сезона. Если честно, я не хочу возвращаться на трибуны раньше времени, потому что боюсь их сглазить. Представьте, что будет, если я впервые приду на стадион, а они проиграют, — добавил Клопп.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Юрген Клопп возглавлял "Ливерпуль" в период с октября 2015 года по конец июня 2024 года. За это время 57-летний немецкий специалист выиграл с английским клубом 8 трофеев, в том числе титул АПЛ в сезоне 2019/20.
Популярное сейчас
- Хавбек Шахтера: Жестокость футбола сыграла с нами злую шутку
- "Только три, больше не увидел": Пушич выделил лучшие поля Премьер-лиги
- Таблица коэффициентов УЕФА. Румыния не опередит Украину по итогам 1/8-й, Словения будет выше на старте следующего сезона
- Челси начал искать замену Мудрику
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба