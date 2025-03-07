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Клопп рассказал, посетит ли он парад по случаю вероятной победы Ливерпуля в АПЛ

Англия

Есть одно важное условие

Клопп рассказал, посетит ли он парад по случаю вероятной победы Ливерпуля в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, собирается ли он посетить парад "мерсисайдцев", если они выиграют титул Английской Премьер-лиги в этом сезоне.

Да, я планирую посетить Ливерпуль. Если они смогут выиграть титул АПЛ, то я буду присутствовать на параде, но не на автобусе. Я буду где-то там, рядом с болельщиками. Честно говоря, это отличная идея, но посмотрим, что будет.

Думаю, я буду присутствовать на "Энфилде" в последнем матче сезона. Если честно, я не хочу возвращаться на трибуны раньше времени, потому что боюсь их сглазить. Представьте, что будет, если я впервые приду на стадион, а они проиграют, — добавил Клопп.

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Напомним, что Юрген Клопп возглавлял "Ливерпуль" в период с октября 2015 года по конец июня 2024 года. За это время 57-летний немецкий специалист выиграл с английским клубом 8 трофеев, в том числе титул АПЛ в сезоне 2019/20.

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Юрген Клопп Ливерпуль
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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