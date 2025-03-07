Аморим высказался о запланированном протесте фанатов Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказал свое мнение относительно запланированного протеста фанатов клуба.

"Я думаю, что для всех в нашем клубе это тяжелый момент. Это все одновременно, но единственное, что я могу сделать, и что могут сделать наши игроки - это хорошо играть и побеждать.

Люди имеют право на протест, и это хорошо, что они это делают. Это часть нашего клуба, и каждый имеет право голоса, но моя работа заключается в том, чтобы улучшить команду и дать им что-то в этот момент, потому что они заслуживают этого и они удивительны", - сказал Аморим.