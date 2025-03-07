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Аморим высказался о запланированном протесте фанатов Манчестер Юнайтед
Люди имеют право на протест (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказал свое мнение относительно запланированного
"Я думаю, что для всех в нашем клубе это тяжелый момент. Это все одновременно, но единственное, что я могу сделать, и что могут сделать наши игроки - это хорошо играть и побеждать.
Люди имеют право на протест, и это хорошо, что они это делают. Это часть нашего клуба, и каждый имеет право голоса, но моя работа заключается в том, чтобы улучшить команду и дать им что-то в этот момент, потому что они заслуживают этого и они удивительны", - сказал Аморим.
Напомним, что 9 марта "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Арсенала".
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