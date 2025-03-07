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Аморим высказался о запланированном протесте фанатов Манчестер Юнайтед

Англия

Люди имеют право на протест (с)

Аморим высказался о запланированном протесте фанатов Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказал свое мнение относительно запланированного протеста фанатов клуба.

"Я думаю, что для всех в нашем клубе это тяжелый момент. Это все одновременно, но единственное, что я могу сделать, и что могут сделать наши игроки - это хорошо играть и побеждать.

Люди имеют право на протест, и это хорошо, что они это делают. Это часть нашего клуба, и каждый имеет право голоса, но моя работа заключается в том, чтобы улучшить команду и дать им что-то в этот момент, потому что они заслуживают этого и они удивительны", - сказал Аморим.

Напомним, что 9 марта "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Арсенала".

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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