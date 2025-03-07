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Гвардиола подтвердил, что основной защитник Манчестер Сити выбыл на несколько месяцев
Футболист перенес операцию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал физическое состояние Нейтана Аке.
"Он пропустит примерно 10-11 недель из-за травмы. Мне так сказали. Когда вам делают операцию, это значит, что что-то пошло не так. Важно, чтобы он восстановился. Он пытался вернуться на поле, но безуспешно".
Напомним, что у 30-летнего нидерландца был диагностирован перелом стопы после матча в 1/8 финала Кубка Англии против "Плимута" (3:1).
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В текущем сезоне Нейтан Аке принял участие в 18 матчах в составе "горожан" во всех турнирах.
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