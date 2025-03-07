Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Нуну Эшпириту Санту и его команда переживают прогнозируемый и вполне ожидаемый спад. Трудно было поверить, что подобная команда сможет так сильно пройти всю дистанцию. Конечно, должен был быть спад.

Но так ли силен спад, чтобы не дать бой "Манчестер Сити"? Здесь вопрос открытый и ответ на него мы получим уже в ближайшее время.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 8 марта.

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