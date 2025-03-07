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Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Есть ли еще порох в пороховницах?

Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нуну Эшпириту Санту и его команда переживают прогнозируемый и вполне ожидаемый спад. Трудно было поверить, что подобная команда сможет так сильно пройти всю дистанцию. Конечно, должен был быть спад.

Но так ли силен спад, чтобы не дать бой "Манчестер Сити"? Здесь вопрос открытый и ответ на него мы получим уже в ближайшее время.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 8 марта.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Ноттингем Форест АПЛ Манчестер Сити Нуну Эшпириту Санту Пеп Гвардиола Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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