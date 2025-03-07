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Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Есть ли еще порох в пороховницах?
Getty Images / Global Images Ukraine
Нуну Эшпириту Санту и его команда переживают прогнозируемый и вполне ожидаемый спад. Трудно было поверить, что подобная команда сможет так сильно пройти всю дистанцию. Конечно, должен был быть спад.
Но так ли силен спад, чтобы не дать бой "Манчестер Сити"? Здесь вопрос открытый и ответ на него мы получим уже в ближайшее время.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 8 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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