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Тренер Челси высказался о форме Палмера
Наблюдая за ним во время тренировки, я вижу, что он в порядке (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался о форме полузащитника команды Коула Палмера.
"Конечно, когда ты забиваешь голы, чувствуешь себя счастливее, ведь они помогают команде побеждать. Но в целом Коул в порядке. Он счастлив и понимает, что сейчас ему трудно забивать, но это нормально, и такое случается в течение сезона. Наблюдая за ним во время тренировки, я вижу, что он в порядке и выглядит фантастически", - сказал Мареска.
Напомним, что Коул в текущем сезоне забил 14 голов и отдал 6 ассистов в 31 матча.
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