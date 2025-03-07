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Тренер Челси высказался о форме Палмера

Англия

Наблюдая за ним во время тренировки, я вижу, что он в порядке (с)

Тренер Челси высказался о форме Палмера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался о форме полузащитника команды Коула Палмера.

"Конечно, когда ты забиваешь голы, чувствуешь себя счастливее, ведь они помогают команде побеждать. Но в целом Коул в порядке. Он счастлив и понимает, что сейчас ему трудно забивать, но это нормально, и такое случается в течение сезона. Наблюдая за ним во время тренировки, я вижу, что он в порядке и выглядит фантастически", - сказал Мареска.

Напомним, что Коул в текущем сезоне забил 14 голов и отдал 6 ассистов в 31 матча.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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