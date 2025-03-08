Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Манчестер Сити" наконец-то начинает по-настоящему поправляться и это позволяет им претендовать на спокойное попадание в топ-4 и выполнение минимальных целей на сезон. Несмотря на длительный кризисный период, команда сейчас находится на расстоянии одной победы от третьего места.

Нужно только одолеть "Ноттингем Форест", который они уже обыгрывали в этом сезоне без проблем, правда это было в Манчестере. Как все пройдет на "Сити Граунд"?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 8 марта.

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Английская Премьер-лига. 28-й тур.

8 марта. 14:30. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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