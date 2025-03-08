Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Пеп Гвардиола нацелен залететь на третью строчку
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" наконец-то начинает по-настоящему поправляться и это позволяет им претендовать на спокойное попадание в топ-4 и выполнение минимальных целей на сезон. Несмотря на длительный кризисный период, команда сейчас находится на расстоянии одной победы от третьего места.
Нужно только одолеть "Ноттингем Форест", который они уже обыгрывали в этом сезоне без проблем, правда это было в Манчестере. Как все пройдет на "Сити Граунд"?
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 8 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Английская Премьер-лига. 28-й тур.
8 марта. 14:30. Ноттингем. "Сити Граунд"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Заявка сборной на Бельгию, увольнение Поздеева, возвращение Малиновского. Главные новости за 7 марта
- Ротань летом может покинуть Александрию. На тренера претендуют 3 клуба, – источник
- Sofascore оценил игру Бущана в матче против клуба Роналду
- Плимут проиграл Халлу матч за 6 очков. Оценки Таловерова
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО