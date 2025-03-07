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Артета - о 200 играх в АПЛ: Это произошло очень быстро, но я рад, что воплотил свою мечту

Англия

Наставник "канониров" рассказал о приятных воспоминаниях в клубе

Артета - о 200 играх в АПЛ: Это произошло очень быстро, но я рад, что воплотил свою мечту

Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями о том, что в матче против "Манчестер Юнайтед" он достигнет отметки в 200 матчей во главе клуба в Английской Премьер-лиге.

"Это произошло очень быстро! Мне кажется, что больше всего мне запомнился тот день, когда я подписал контракт с клубом, осуществив свою мечту. Да, есть много других приятных воспоминаний, но тот вечер был незабываем, потому что я стал главным тренером невероятного футбольного клуба".

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"Я хочу побеждать, я хочу обыграть "Манчестер Юнайтед". Конечно, мы хотим завоёвывать трофеи. Я помню, как мы выиграли первый Кубок Англии после всего, через что мы прошли, как клуб, в период COVID-19. Это было очень трудно. Мы приложим все усилия, чтобы достичь еще большего успеха в ближайшее время", — добавил Артета.

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В первых 199 матчах в чемпионате Англии во главе "Арсенала" Микель Артета одержал 118 побед. Это пятый лучший показатель среди всех менеджеров в истории АПЛ, которые провели такое же количество матчей.

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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