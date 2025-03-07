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Ливерпуль – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Очередное испытание для "святых"
Getty Images / Global Images Ukraine
В субботу, 8 марта 2025 года, на легендарном "Энфилде" состоится поединок 28-го тура английской Премьер-лиги между "Ливерпулем" и "Саутгемптоном".
"Красные", которые продолжают борьбу за чемпионство в АПЛ, будут принимать "святых", пытающихся избежать зоны вылета. "Ливерпуль" в этом сезоне демонстрирует привычную для себя атакующую мощь, опираясь на Мохамеда Салаха и Трента Александер-Арнолда. В предыдущих матчах "красные" стабильно набирали очки на домашней арене, что делает их явными фаворитами этой встречи. Зато "Саутгемптон" переживает непростой период: команда борется за выживание, а выездные матчи против грандов обычно становятся для них серьезным испытанием. Однако "святые" уже не раз доказывали, что способны на сюрпризы, особенно когда соперник недооценивает их упорство.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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