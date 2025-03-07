Ливерпуль – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В субботу, 8 марта 2025 года, на легендарном "Энфилде" состоится поединок 28-го тура английской Премьер-лиги между "Ливерпулем" и "Саутгемптоном".

"Красные", которые продолжают борьбу за чемпионство в АПЛ, будут принимать "святых", пытающихся избежать зоны вылета. "Ливерпуль" в этом сезоне демонстрирует привычную для себя атакующую мощь, опираясь на Мохамеда Салаха и Трента Александер-Арнолда. В предыдущих матчах "красные" стабильно набирали очки на домашней арене, что делает их явными фаворитами этой встречи. Зато "Саутгемптон" переживает непростой период: команда борется за выживание, а выездные матчи против грандов обычно становятся для них серьезным испытанием. Однако "святые" уже не раз доказывали, что способны на сюрпризы, особенно когда соперник недооценивает их упорство.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.