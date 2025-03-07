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Гвардиола высказался о работе Эшпириту Санту в Ноттингем Форест
Все очень просто... (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола выразил свое восхищение работой Нуну Эшпириту Санту в "Ноттингем Форест" в этом сезоне.
"Все очень просто. Когда ты занимаешь третье место в таблице за 11 игр, это означает, что ты очень, очень хорошо поработал. Это впечатляет.
Они очень хорошо защищаются, компактные и агрессивные. Игроки впереди создают много моментов".
На вопрос о том, является ли "Форест" угрозой для "Сити" в борьбе за место в Лиге чемпионов, Гвардиола ответил: "Есть много разных клубов, которые борются за это. Все хотят быть в Лиге чемпионов в следующем сезоне по многим причинам. Если этого не произойдет с нами, то это потому, что мы были недостаточно хороши, а другие команды этого заслуживают".
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