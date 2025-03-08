Ливерпуль – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Наверное, "Саутгемптон" — соперник мечты для всех остальных команд АПЛ в этом сезоне. Они идут на последней строчке и проигрывают практически все. А когда мы говорим о матче против действующего лидера чемпионата, то сомнений по поводу победителя матча практически не остается. Впрочем, Слоту и компании все равно не стоит терять бдительности.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 8 марта.

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1.15 8.90 16.50 Узнать больше

Английская Премьер-лига. 28-й тур.

8 марта. 17:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Льюис Смит (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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