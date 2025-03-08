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Ливерпуль – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Арне Слот ожидает самого легкого матча в сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Наверное, "Саутгемптон" — соперник мечты для всех остальных команд АПЛ в этом сезоне. Они идут на последней строчке и проигрывают практически все. А когда мы говорим о матче против действующего лидера чемпионата, то сомнений по поводу победителя матча практически не остается. Впрочем, Слоту и компании все равно не стоит терять бдительности.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 8 марта.
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Английская Премьер-лига. 28-й тур.
8 марта. 17:00. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Льюис Смит (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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