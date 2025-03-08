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Ливерпуль – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Арне Слот ожидает самого легкого матча в сезоне

Ливерпуль – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наверное, "Саутгемптон" — соперник мечты для всех остальных команд АПЛ в этом сезоне. Они идут на последней строчке и проигрывают практически все. А когда мы говорим о матче против действующего лидера чемпионата, то сомнений по поводу победителя матча практически не остается. Впрочем, Слоту и компании все равно не стоит терять бдительности.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 8 марта.

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Английская Премьер-лига. 28-й тур.

8 марта. 17:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Льюис Смит (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Саутгемптон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Саутгемптон Иван Юрич Арне Слот смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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