Брентфорд – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Очередной непростой матч для команды Унаи Эмери, которая, кажется, делает ставку на Лигу Чемпионов в этом сезоне, по крайней мере на данный момент. Они не сильно разочаровываются неудачам в АПЛ и больше думают о том, как пройти дальше в ЛЧ этого сезона.

Это может сильно помешать им в матче против "Брентфорда" Егора Ярмолюка. "Пчелы" уже готовятся оформить теплый прием бирмингемцам.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 8 марта.

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Английская Премьер-лига. 28-й тур.

8 марта. 19:30. Лондон. "Брентфорд Коммьюнити"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

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