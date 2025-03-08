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Брентфорд – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Егор Ярмолюк ждет гостей из Бирмингема
Getty Images / Global Images Ukraine
Очередной непростой матч для команды Унаи Эмери, которая, кажется, делает ставку на Лигу Чемпионов в этом сезоне, по крайней мере на данный момент. Они не сильно разочаровываются неудачам в АПЛ и больше думают о том, как пройти дальше в ЛЧ этого сезона.
Это может сильно помешать им в матче против "Брентфорда" Егора Ярмолюка. "Пчелы" уже готовятся оформить теплый прием бирмингемцам.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 8 марта.
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Английская Премьер-лига. 28-й тур.
8 марта. 19:30. Лондон. "Брентфорд Коммьюнити"
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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