Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вулверхэмптон – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Виталий Миколенко в погоне за "Юнайтед" и "Тоттенхэмом"
Getty Images / Global Images Ukraine
Прямо сейчас "Эвертон" продолжает идти среди аутсайдеров АПЛ, однако их отрыв от 17-го "Вулверхэмптона" достаточно большой. Зато до "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" рукой подать. Потенциальная победа над "волками" позволит Миколенко и компании претендовать на 13-ю строчку. Надо постараться.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 8 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Английская Премьер-лига. 28-й тур.
8 марта. 22:00. Вулверхэмптон. "Молинью"
Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Во время игры Заря – Оболонь мяч повредил технику фотографа Ua-football. В луганской команде отреагировали
- Миколенко наградили за достижение 100 матчей в АПЛ
- "Цель была одна": Поздеев объяснил, почему у Колоса не было результата
- Плимут проиграл Халлу матч за 6 очков. Оценки Таловерова
- Boy or Girl? Хавбек сборной Украины узнал пол будущего ребенка
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ