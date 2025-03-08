Вулверхэмптон – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Прямо сейчас "Эвертон" продолжает идти среди аутсайдеров АПЛ, однако их отрыв от 17-го "Вулверхэмптона" достаточно большой. Зато до "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" рукой подать. Потенциальная победа над "волками" позволит Миколенко и компании претендовать на 13-ю строчку. Надо постараться.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 8 марта.

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Английская Премьер-лига. 28-й тур.

8 марта. 22:00. Вулверхэмптон. "Молинью"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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