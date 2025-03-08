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Вулверхэмптон – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Виталий Миколенко в погоне за "Юнайтед" и "Тоттенхэмом"

Вулверхэмптон – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Прямо сейчас "Эвертон" продолжает идти среди аутсайдеров АПЛ, однако их отрыв от 17-го "Вулверхэмптона" достаточно большой. Зато до "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" рукой подать. Потенциальная победа над "волками" позволит Миколенко и компании претендовать на 13-ю строчку. Надо постараться.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 8 марта.

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Английская Премьер-лига. 28-й тур.

8 марта. 22:00. Вулверхэмптон. "Молинью"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Вулверхэмптон" — "Эвертон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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