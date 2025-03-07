Виктор Дьёкереш может отказаться от трансфера в Манчестер Юнайтед — СМИ

Нападающий лиссабонского "Спортинга" Виктор Дьёкереш может отказаться от трансфера в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает издание The Mirror, главной причиной такого решения 26-летнего шведского форварда этим летом может стать желание играть в Лиге чемпионов. На данный момент "красные дьяволы" находятся на 14-м месте в АПЛ, что серьезно влияет на их шансы в борьбе за сенсационного нападающего, за которым следят и другие европейские топ-клубы.

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Напомним, что Дьёкереш присоединился к "Спортингу" летом 2023 года из "Ковентри" за 24 миллиона евро. Сейчас авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

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В этом сезоне Виктор Дьёкереш забил 37 голов и отдал 9 ассистов в 39 матчах на клубном уровне.