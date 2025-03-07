Лидер Ливерпуля считает, что победа над ПСЖ в Лиге чемпионов придает им уверенности

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк считает, что победа в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над "Пари Сен-Жермен" (0:1) придает им уверенности в собственных силах.

"Мы знали, что нам придется страдать в этой игре. Мы показали свой характер, стойкость и сплоченность. А еще мы осознали, как это важно иметь в команде, на мой взгляд, лучшего вратаря в мире. Алиссон серьезно выручал нас в Париже, но не стоит забывать о вкладе других игроков. На следующей неделе мы попробуем закрепить наш успех на "Энфилде". Впереди еще очень много работы, впрочем, эта победа придает нам уверенности в собственных силах".

"Перед ответным матчем в Лиге чемпионов мы сыграем дома против "Саутгемптона". В АПЛ не бывает легких игр, поэтому мы надеемся на поддержку от наших болельщиков", — добавил нидерландский защитник.