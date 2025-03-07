"Мы хотим этого". Гвардиола рассказал о главной цели, которая стоит перед Манчестер Сити

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола перед матчем против "Ноттингем Форест" в АПЛ рассказал о главной цели, которая стоит перед его командой в этом сезоне.

"Мы хотим квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Если мы туда не попадем, это значит, что мы этого просто не заслуживаем. Следующий матч может стать решающим. Каждый матч сейчас очень важен. Результаты в каждом из 38 матчей в АПЛ определяют ваше финальное место в турнирной таблице. Все зависит от нас, и мы будем продолжать бороться".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что "Манчестер Сити" находится на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ с 47 очками после 27 матчей.