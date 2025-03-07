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"Мы хотим этого". Гвардиола рассказал о главной цели, которая стоит перед Манчестер Сити

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"Мы хотим этого". Гвардиола рассказал о главной цели, которая стоит перед Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола перед матчем против "Ноттингем Форест" в АПЛ рассказал о главной цели, которая стоит перед его командой в этом сезоне.

"Мы хотим квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Если мы туда не попадем, это значит, что мы этого просто не заслуживаем. Следующий матч может стать решающим. Каждый матч сейчас очень важен. Результаты в каждом из 38 матчей в АПЛ определяют ваше финальное место в турнирной таблице. Все зависит от нас, и мы будем продолжать бороться".

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Добавим, что "Манчестер Сити" находится на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ с 47 очками после 27 матчей.

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Источник:
Manchester City FC
Опубликовал: Андрей Журба
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