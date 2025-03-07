Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мы хотим этого". Гвардиола рассказал о главной цели, которая стоит перед Манчестер Сити
Все в их руках
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола перед матчем против "Ноттингем Форест" в АПЛ рассказал о главной цели, которая стоит перед его командой в этом сезоне.
"Мы хотим квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Если мы туда не попадем, это значит, что мы этого просто не заслуживаем. Следующий матч может стать решающим. Каждый матч сейчас очень важен. Результаты в каждом из 38 матчей в АПЛ определяют ваше финальное место в турнирной таблице. Все зависит от нас, и мы будем продолжать бороться".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что "Манчестер Сити" находится на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ с 47 очками после 27 матчей.
Популярное сейчас
- Стало известно, вызовут ли Ярмоленко в сборную на мартовские матчи
- Вингер Сантоса направляется в Киев для подписания контракта с Динамо
- Хавбек Шахтера: Жестокость футбола сыграла с нами злую шутку
- Таловеров признался, что сказал ему Гвардиола после матча Кубка Англии
- Boy or Girl? Хавбек сборной Украины узнал пол будущего ребенка
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО