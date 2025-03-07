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Аморим рассказал о состоянии травмированных игроков Манчестер Юнайтед перед матчем с Арсеналом

Англия

У «красных дьяволов» есть проблемы

Аморим рассказал о состоянии травмированных игроков Манчестер Юнайтед перед матчем с Арсеналом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о физическом состоянии травмированных игроков команды перед матчем против "Арсенала" в АПЛ.

"Я не знаю, сможет ли восстановиться Гарри Магуайр и Мануэль Угарте к этому поединку. Наша команда устала за последние 20 минут в матче против "Реал Сосьедада" в Лиге Европы. Мы должны как можно лучше подготовиться к игре в воскресенье. На данный момент я не могу сказать ничего конкретного".

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"Возможно, нам придется рисковать, если мы хотим быть конкурентоспособными в матче с "Арсеналом". Я могу точно сказать, что Амад Диалло и Лисандро Мартинес не сыграют. Надеюсь, что мы сможем увидеть Амада в конце сезона. Кобби Майну может вернуться. С остальными игроками нам нужно быть осторожными. Я думаю, что Люк Шоу и Мейсон Маунт также могут быть доступны на эту игру", — добавил Аморим.

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Матч между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом" состоится на "Олд Траффорд" в это воскресенье, 9-го марта. Начало игры в 18:30 по киевскому времени.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Manchester United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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