Еще вчера он не нужен был клубам АПЛ, а сегодня догоняет Холанна в бомбардирской гонке. Крис Вуд и его путь к звездам

АПЛ всегда преподносит сюрпризы. В нынешнем сезоне удивляет "Ноттингем Форест" и его нападающий Крис Вуд, который большую часть профессиональной карьеры провел во втором и третьем дивизионах Англии, а попадая в АПЛ терялся на длинных скамейках среди резервистов. И вдруг в 33 года нападающий забивает 18 голов в АПЛ, влетает в топ-пятерку бомбардиров (четвертое место) и отстает от Эрлинга Холанна всего на два забитых мяча (у норвежца 20 голов) после 27 туров АПЛ. Кто же он, новозеландский несостоявшийся боулер или бэтсмен (так называют игроков в крикет)?

Вместо деревянной биты полюбил кожаный мяч

Крис Вуд родился в стране, которая сплетена из мифов и легенд - в Новой Зеландии. На пятый день рождения рядом с кроваткой малыша уже лежал первый подарок - деревянная крикетная бита и мяч. Увидев такие подарки, все гости приходили к мнению, что в семье Гранта Вуда (отец Криса) растет будущая звезда сборной Новой Зеландии по крикету. Отец был не против. Однако, судьба распорядилась иначе. Деревянная палка и маленький мяч Криса не привлекали, а вот большой футбольный — совершенно другое дело.

Крис не расставался с мячом с раннего утра до позднего вечера. После тренировок в спортивной школе Крис еще несколько часов играл во дворе с друзьями и со своей старшей сестрой Челси Вуд. Через некоторое время Крис взял сестру на тренировки и Челси стала игроком его команды. Сестра играла на позиции защитника, Крис занимал место нападающего. Как признавался сам Крис, его сестра играла гораздо более технично, чем он. Неудивительно, что через пару лет Челси отправилась в женскую команду по футболу и стала футболисткой молодежной сборной Новой Зеландии.

Крис рос очень быстро. К 14-ти годам парень выглядел как взрослый футболист - рост 180 см, впечатляющие габариты и невероятная физическая сила. Благодаря таким качествам Крис прекрасно чувствовал себя в штрафной соперника и борьбе на втором этаже. Конечно, юный нападающий много забивал. В 14 лет Крис уже выступал за молодежную команду Новой Зеландии U-18.

Мечта стать вторым Руни или Ширером с треском провалилась

К 16 годам Крис Вуд понял, что футбол стал его смыслом жизни. Между турнирами и тренировками парень мечтал о гораздо большем, чем соревнования в Новой Зеландии. Его манила Англия - страна, где придумали такую интересную игру. Закрывая глаза после изнурительных тренировок Крис видел себя вторым Майклом Оуэном, Аланом Ширером, Уэйном Руни. Главный тренер "Гамильтон Уондерерс" (клуб, за который выступал Крис Вуд) имея профессиональные связи с английским "Вест Бромвич", договорился о просмотре молодого футболиста.

Перспективный молодой игрок, который может забивать головой, потолкаться в штрафной, выстрелить по воротам мощным дальним ударом с удовольствием взяли в "Вест Бромвич" (в январе 2009 года), который выступал в АПЛ, но стремительно падал вниз по направлению к Чемпионшипу. Молодому Вуду неожиданно повезло. В лазарете команды на тот момент находилась практически вся атакующая линия. За неимением других вариантов, главный тренер выпускал Криса на замену, в надежде что новозеландец поможет команде закрепиться в АПЛ. Однако, кроме того, что чудо не произошло, так еще и Крис не забивал. Оказалось, нападающий может похвастаться только габаритами. В 2010 году "Вест Бромвич" отдал Вуда в аренду для того, чтобы игрок познакомился с английским футболом и получил опыт выступлений на взрослом уровне. Аренда затянулась на три года, в течении которых Крис успел поиграть за пять клубов.

Конечно, это были нелегкие годы. Молодой футболист тяжело переживал расставание с родным домом и сестрой. Больше всего Крису не хватало Челси. Только с ней он мог анализировать происходящее на поле. Челси давала брату очень ценные советы. Но все это происходило в основном по телефону. Виделись они два раза в году во время футбольных каникул Криса. Надо отметить, что к моменту отъезда Криса в Англию Челси уже повесила бутсы на гвоздь и занялась офтальмологией.

"Деревянный форвард" неожиданно расцвел, но быстро завял

Но Крис был не один вдали от дома. Вместе с ним приехала мама, которая бросила работу ради карьеры сына. Джули Вуд переезжала вместе с сыном из города в город, присутствовала на всех матчах и нередко слышала, как болельщики ругают ее сына за то, что он "деревянный форвард", не умеющий забивать.

В 2013 году наступила светлая полоса в карьере Криса. "Лестер" сделал предложение "Вест Бромвичу" о покупке новозеландца, который уже хорошо адаптировался к английскому футболу. В 2012 году, выступая за "Миллуолл" (аренда, Чемпионшип), Крис наколотил 11 голов в 19-ти матчах. Этого оказалось достаточно, чтобы "лисы" заинтересовались форвардом. Сезон 2012/2013 (вторая половина) Крис Вуд провел на высоком уровне. Стартовал с дубля "Хаддерсфилду" и хет-трика "Бристоль Сити". Всего во второй части сезоне Крис забил за "Лестер" 11 голов. Следующий сезон новозеландец начал в стартовом составе, но игра не шла, голы не забивал. Естественно, к зиме Крис поселился на скамейке запасных. Так, будучи резервистом, Крис Вуд вместе с "Лестером" влетел в АПЛ по результатам сезона 2013/2014. Собственно, резервистом и остался.

15 миллионов долларов — 15 голов

В 2015 году Крис Вуд отправился в "Лидс Юнайтед" (Чемпионшип) реанимировать карьеру нападающего, подписав контракт с клубом на четыре года. И ему это удается. В сезоне 2016/2017 Крис Вуд становится лучшим бомбардиром Чемпионшипа (44 матча, 27 голов).

После "Лидса" Крис отправился покорять "Бернли", с которым почувствовал вкус Лиги Европы. Болельщики "Бернли" полюбили нападающего-великана, который не показывал чудеса техники и креативности. Но если мяч летел в штрафную соперника, Крис подставлял свою голову и заталкивал его в сетку ворот. Именно умением завершать атаки головой Крис Вуд соблазнил "Ньюкасл". В январе 2022 года новозеландец подписал контракт с "сороками". Однако элита АПЛ не приняла нападающего. Или нападающий не готов был вписаться в элиту. Крис провел 35 матчей и забил всего четыре гола. Через год "сороки" избавились от "деревянного Криса", отправив его в очередную аренду в "Ноттингем Форест".

Болельщики "ловких деревьев" никак не могли понять, зачем их команде нужно "престарелое дерево", которое не имеет пластики, ловкости, креативности, да еще и за такие деньги - 15 млн евро. По иронии судьбы, в сезоне 2023/2024 (с января 2024 года) Крис Вуд забил за "лесников" столько голов, сколько миллионов за него заплатил клуб - 15. Его голы спасли "Форест" от вылета из АПЛ. А через 11 месяцев после ухода из "Ньюкасла" Крис Вуд оформил в ворота "сорок" хет-трик (26.12.2023).

В нынешнем сезоне сказка Криса и "Ноттингем Фореста" продолжается. Большинство своих голов Крис забивает в одно касание. Партнеры по флангу быстро разгоняют атаки, простреливают в штрафную, где всегда на месте Крис. Ну а когда новозеландец перемещается по полю без мяча, он просто запутывает соперника. Конечно, оказываться в нужный момент в нужном месте Крису помогает весь опыт, который он накопил за время своих путешествий по разным командам. Но ведь опыт надо уметь применить. И Вуд с этой задачей пока справляется на "отлично".