Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арне Слот: Для побед нужно не только играть в лучший футбол
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал, что для получения трофеев, это или Премьер-лига, Кубок Лиги, Лига чемпионов, или Кубок Англии, команда должна уметь побеждать даже тогда, когда не демонстрирует свой лучший футбол.
"Если вы хотите что-то выиграть, это или Премьер-лига, или Кубок Лиги, Лига чемпионов или Кубок Англии, вам нужно время от времени играть не в свой лучший футбол, и вам повезет, что, возможно, не является везением, если вы работаете так же упорно, как и мы, и вам удастся достичь результата.
Не существует команд, которые играют 38 матчей и играют только в хороший футбол. "Реал Мадрид" - один из лучших примеров этого, они также находят способ выиграть игру, если другая команда лучше их", - сказал специалист.
Популярное сейчас
- Левый Берег вырывается вперед, Александрия побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- С Ярмоленко и Калюжным, но без Бущана и Зубкова. Ребров объявил заявку сборной Украины на матчи против Бельгии
- "Задача - заставить Россию остановить войну". Зеленский отреагировал на комбинированный удар по Украине
- Поставил на место. Экс-защитник Челси вспомнил как Андрей Шевченко побил другого футболиста команды
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба