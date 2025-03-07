Арне Слот: Для побед нужно не только играть в лучший футбол

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал, что для получения трофеев, это или Премьер-лига, Кубок Лиги, Лига чемпионов, или Кубок Англии, команда должна уметь побеждать даже тогда, когда не демонстрирует свой лучший футбол.

"Если вы хотите что-то выиграть, это или Премьер-лига, или Кубок Лиги, Лига чемпионов или Кубок Англии, вам нужно время от времени играть не в свой лучший футбол, и вам повезет, что, возможно, не является везением, если вы работаете так же упорно, как и мы, и вам удастся достичь результата.

Не существует команд, которые играют 38 матчей и играют только в хороший футбол. "Реал Мадрид" - один из лучших примеров этого, они также находят способ выиграть игру, если другая команда лучше их", - сказал специалист.