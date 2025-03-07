Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл не будет подавать апелляцию на красную карточку своего вингера: Хау объяснил причину
Наставник Ньюкасла высказался об Энтони Гордоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ньюкасл" Эдди Хау рассказал, почему клуб решил не подавать апелляцию на красную карточку, которую получил Энтони Гордон в матче против "Брайтона".
"Это всегда является предметом обсуждения, и мы обсудили это с клубом, с соответствующими людьми, с которыми мы должны были обсудить это - юристами и т.д. - и мы почувствовали, что не было достаточных оснований для этого.
У Энтони не было никакого намерения. Он не хотел никому навредить. Но вы должны посмотреть на это и спросить, есть ли шанс на успех, и если шансов нет, то какой смысл подавать апелляцию, и Энтони это понимает", - пояснил Хау.
Популярное сейчас
- Президент Колоса уволил Поздеева, тренерский штаб и топ-менеджеров клуба, - СМИ
- Не Лунин и не Трубин. Милевский назвал лучшего украинского голкипера на данный момент
- "Задача - заставить Россию остановить войну". Зеленский отреагировал на комбинированный удар по Украине
- Салах – лучший игрок в истории АПЛ? В этом сезоне он уже превзошел Роналду, Руни и Кейна
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба