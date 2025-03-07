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Ньюкасл не будет подавать апелляцию на красную карточку своего вингера: Хау объяснил причину

Англия

Наставник Ньюкасла высказался об Энтони Гордоне

Ньюкасл не будет подавать апелляцию на красную карточку своего вингера: Хау объяснил причину

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ньюкасл" Эдди Хау рассказал, почему клуб решил не подавать апелляцию на красную карточку, которую получил Энтони Гордон в матче против "Брайтона".

"Это всегда является предметом обсуждения, и мы обсудили это с клубом, с соответствующими людьми, с которыми мы должны были обсудить это - юристами и т.д. - и мы почувствовали, что не было достаточных оснований для этого.

У Энтони не было никакого намерения. Он не хотел никому навредить. Но вы должны посмотреть на это и спросить, есть ли шанс на успех, и если шансов нет, то какой смысл подавать апелляцию, и Энтони это понимает", - пояснил Хау.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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