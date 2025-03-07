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Ливерпуль положил глаз на вингера Ювентуса

Англия

Кенан Йылдыз летом может сменить команду

Ливерпуль положил глаз на вингера Ювентуса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" рассматривает возможность приобретения левого вингера "Ювентуса" Кенана Йылдыза.

По информации TuttoJuve, "красные" готовы предложить за 19-летнего игрока 80 миллионов евро в летнее трансферное окно.

Английский клуб видит в Йылдызе потенциальную замену Мохамеду Салаху, контракт которого истекает летом. "Ювентус" оценивает своего таланта в 100 миллионов евро.

Добавим, что Кенан в текущем сезоне сыграл 40 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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Источник:
TuttoJuve
Опубликовал: Екатерина Власова
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