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Суровое наказание. FA продлила дисквалификацию голкипера Миллуолла за ужасный фол против Матета

Англия
Обновлено

Он не будет играть шесть матчей

Суровое наказание. FA продлила дисквалификацию голкипера Миллуолла за ужасный фол против Матета

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Миллуолла" Лиам Робертс получил суровое наказание от Футбольной ассоциации Англии (FA).

Дисквалификация игрока продлена с трех до шести матчей за грубый фол против форварда "Кристал Пэлас" Жана-Филиппа Матеты в матче Кубка Англии.

Робертс сможет вернуться на поле только 5 апреля, когда "Миллуолл" встретится с "Шеффилд Юнайтед".

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Миллуолл Кристал Пэлас (Лондон) Жан-Филипп Матета
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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