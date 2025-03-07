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Суровое наказание. FA продлила дисквалификацию голкипера Миллуолла

Англия

Игрок не будет играть шесть матчей

Суровое наказание. FA продлила дисквалификацию голкипера Миллуолла

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Миллуолла" Лиам Робертс получил суровое наказание от Футбольной ассоциации Англии (FA).

Дисквалификация игрока продлена с трех до шести матчей за грубый фол против форварда "Кристал Пэлас" Жана-Филиппа Матеты в матче Кубка Англии.

Робертс сможет вернуться на поле только 5 апреля, когда "Миллуолл" встретится с "Шеффилд Юнайтед".

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Миллуолл Кристал Пэлас (Лондон) Жан-Филипп Матета
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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