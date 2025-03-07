Вратарь Миллуолла опубликовал заявление после того, как FA продлила его дисквалификацию

Вратарь "Миллуолла" Лиам Робертс сделал заявление после того, как его дисквалификацию продлили до шести матчей.

"Привет всем. Пока пыль уляжется, я хочу рассказать о том, что было действительно тяжелой неделей для всех заинтересованных сторон, включая меня и мою семью.

Во-первых, Жан-Филиппу я желаю скорейшего выздоровления. Как только я смог, я лично связался с Матетой, чтобы извиниться, и был благодарен, когда вечером получил от него ответ, что с ним все в порядке, и он заверил меня, что не стоит беспокоиться.

Я опустошен тем, что произошло. Я соглашаюсь с красной карточкой и принимаю свое наказание. Кроме того, мне было крайне неприятно слышать предположение о том, что я намеревался причинить вред коллеге-профессионалу. Я категорически никогда не выходил на футбольное поле с намерением причинить кому-либо вред.

Неправильные статьи и комментарии привели к немыслимому количеству оскорбительных сообщений и угроз в адрес меня и моей семьи. Футболистам, которые знают меня и поддержали в это трудное время, спасибо, я ценю каждое сообщение.

Наконец, я хочу сказать огромное спасибо всем, кто связан с футбольным клубом "Миллуолл", за их постоянную поддержку. Сплоченность этого клуба уникальна, и я не могу дождаться, когда снова выйду на поле перед нашими болельщиками".