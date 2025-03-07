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Вратарь Миллуолла опубликовал заявление после того, как FA продлила его дисквалификацию

Англия

Я соглашаюсь с красной карточкой и принимаю свое наказание (с)

Вратарь Миллуолла опубликовал заявление после того, как FA продлила его дисквалификацию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Миллуолла" Лиам Робертс сделал заявление после того, как его дисквалификацию продлили до шести матчей.

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"Привет всем. Пока пыль уляжется, я хочу рассказать о том, что было действительно тяжелой неделей для всех заинтересованных сторон, включая меня и мою семью.

Во-первых, Жан-Филиппу я желаю скорейшего выздоровления. Как только я смог, я лично связался с Матетой, чтобы извиниться, и был благодарен, когда вечером получил от него ответ, что с ним все в порядке, и он заверил меня, что не стоит беспокоиться.

Я опустошен тем, что произошло. Я соглашаюсь с красной карточкой и принимаю свое наказание. Кроме того, мне было крайне неприятно слышать предположение о том, что я намеревался причинить вред коллеге-профессионалу. Я категорически никогда не выходил на футбольное поле с намерением причинить кому-либо вред.

Неправильные статьи и комментарии привели к немыслимому количеству оскорбительных сообщений и угроз в адрес меня и моей семьи. Футболистам, которые знают меня и поддержали в это трудное время, спасибо, я ценю каждое сообщение.

Наконец, я хочу сказать огромное спасибо всем, кто связан с футбольным клубом "Миллуолл", за их постоянную поддержку. Сплоченность этого клуба уникальна, и я не могу дождаться, когда снова выйду на поле перед нашими болельщиками".

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Миллуолл
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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