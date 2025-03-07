Брентфорд - Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В рамках 28-го тура английской Премьер-лиги встретятся соседи по турнирной таблице. "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет принимать на своем поле "Астон Виллу". "Пчелы" попытаются наконец добыть долгожданную домашнюю победу, тогда как подопечные Унаи Эмери в свою очередь постараются получить положительный результат на выезде.

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Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 8 марта.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Брентфорд – Астон Вілла Смотреть трансляцию

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