Тоттенхэм - Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В воскресенье, 9 марта состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги между "Тоттенхэмом" и "Борнмутом".

"Шпоры" попытаются отобрать очки у „вишен“, которой идут на седьмом месте в турнирной таблице. Гости же постараются реабилитироваться после двух подряд поражений в АПЛ и вернуться в пятерку лучших в лиге.

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Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 9 марта.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Тоттенхэм" - "Борнмут" Смотреть трансляцию