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Вулверхэмптон – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Потенциальный 101 поединок в чемпионате Англии для Миколенко
Getty Images / Global Images Ukraine
В субботу, 8 марта, в рамках 28 тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" дома встретится с "Эвертоном". Казалось бы, что команды соседствуют по турнирной таблице, однако их разделяет 10 зачетных пунктов.
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"Волки" находятся на расстоянии пяти зачетных пунктов от зоны вылета, что является достаточно комфортным преимуществом над "Ипсвичем" и "Лестером". У "Эвертона" этот отрыв от зоны выживания еще больше, поэтому команда Моеса, как и хотел сам шотландец, борется за более высокие достижения, чем просто не попасть в тройку худших команд чемпионата.
Прямую трансляцию матча смотрите на канале Setanta Sports на OTT-платформе Megogo.
Английская Премьер-лига, 28 тур
8 марта, 22:00. "Молинью" (Вулверхэмптон)
Прямая трансляция: Setanta Sports
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