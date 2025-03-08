"Выбыл на 10-11 недель": Гвардиола рассказал о тяжелой травме защитника Манчестер Сити

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии центрального защитника команды Натана Аке.

“Натан Аке выбыл на 10-11 недель. Когда ты идешь на операцию, это потому, что произошло не так. Но что важно, она сделана. В этом сезоне он много боролся с проблемами в ногах, и это произошло”, – сказал Гвардиола.

Аке провел первый тайм поединка Кубка Англии против "Плимута" 1 марта, после чего был заменен. Если срок возобновления займет 11 недель, то в рамках АПЛ нидерландец уже не сыграет.

В этом сезоне Натан провел 18 матчей во всех турнирах. Несколько раз он также был в лазарете из-за повреждений.