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"Выбыл на 10-11 недель": Гвардиола рассказал о тяжелой травме защитника Манчестер Сити

Англия

В этом сезоне АПЛ уже не сыграет

"Выбыл на 10-11 недель": Гвардиола рассказал о тяжелой травме защитника Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии центрального защитника команды Натана Аке.

“Натан Аке выбыл на 10-11 недель.

Когда ты идешь на операцию, это потому, что произошло не так. Но что важно, она сделана. В этом сезоне он много боролся с проблемами в ногах, и это произошло”, – сказал Гвардиола.

Аке провел первый тайм поединка Кубка Англии против "Плимута" 1 марта, после чего был заменен. Если срок возобновления займет 11 недель, то в рамках АПЛ нидерландец уже не сыграет.

В этом сезоне Натан провел 18 матчей во всех турнирах. Несколько раз он также был в лазарете из-за повреждений.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Натан Аке
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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