Полузащитник "Манчестер Юнайтед" планирует отказаться от продления контракта с клубом.

По информации The Guardian, Кобби Майну намерен отклонить предложение о новом контракте в "Манчестер Юнайтед" и перейти в другой клуб.

В английской команде считают, что полузащитник может согласиться на улучшенные условия. Сейчас Майну зарабатывает 20 тыс фунтов в неделю, и его представители хотят повысить оклад, чтобы он соответствовал роли полузащитника в команде.

Если он откажется от продления контракта, то клуб намерен его продать. Поскольку он воспитанник академии – любая сумма пойдёт в прибыль и может использоваться для покупки новых игроков.

У полузащитника осталось ещё 2 года по контракту. "Юнайтед" оценивает футболиста в 70 млн евро.

В этом сезоне Коби Майну сыграл в 25-ти матчах "Манчестер Юнайтед", в которых забил гол и отдал голевую передачу.