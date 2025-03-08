Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Манчестер Юнайтед планирует отказаться от продления контракта с клубом
Есть надежда, что останется
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" планирует отказаться от продления контракта с клубом.
По информации The Guardian, Кобби Майну намерен отклонить предложение о новом контракте в "Манчестер Юнайтед" и перейти в другой клуб.
В английской команде считают, что полузащитник может согласиться на улучшенные условия. Сейчас Майну зарабатывает 20 тыс фунтов в неделю, и его представители хотят повысить оклад, чтобы он соответствовал роли полузащитника в команде.
Если он откажется от продления контракта, то клуб намерен его продать. Поскольку он воспитанник академии – любая сумма пойдёт в прибыль и может использоваться для покупки новых игроков.
У полузащитника осталось ещё 2 года по контракту. "Юнайтед" оценивает футболиста в 70 млн евро.
В этом сезоне Коби Майну сыграл в 25-ти матчах "Манчестер Юнайтед", в которых забил гол и отдал голевую передачу.
Популярное сейчас
- Во время игры Заря – Оболонь мяч повредил технику фотографа Ua-football. В луганской команде отреагировали
- Заявка сборной на Бельгию, увольнение Поздеева, возвращение Малиновского. Главные новости за 7 марта
- Ротань летом может покинуть Александрию. На тренера претендуют 3 клуба, – источник
- Поставил на место. Экс-защитник Челси вспомнил как Андрей Шевченко побил другого футболиста команды
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ