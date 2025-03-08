Клуб Миколенка представил нового спортивного директора

"Эвертон", в котором выступает украинский защитник Виталий Миколенко, представил нового спортивного директора.

Им стал нынешний директор "Лидса" Ангус Киннир. Он приступит к своим обязанностям в конце сезона. "Ириски" решили не продлевать контракт с нынешним директором Кевином Телуэллом.

Киннир был исполняющим директором "Лидса" с 2017 года. Он был на этой должности, когда клуб вышел в АПЛ. Председатель "Лидса" уже поблагодарил спортивного директора за работу.

"Я хочу поблагодарить Ангуса за его преданность и службу на протяжении стольких лет, а также за то, что он был фантастическим руководителем и лидером клуба", - сказал председатель Парааг Марате.

Напомним, что сейчас "Эвертон" занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.