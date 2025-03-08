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Клуб Миколенка представил нового спортивного директора
Приступит к обязанностям летом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон", в котором выступает украинский защитник Виталий Миколенко, представил нового спортивного директора.
Им стал нынешний директор "Лидса" Ангус Киннир. Он приступит к своим обязанностям в конце сезона. "Ириски" решили не продлевать контракт с нынешним директором Кевином Телуэллом.
Киннир был исполняющим директором "Лидса" с 2017 года. Он был на этой должности, когда клуб вышел в АПЛ. Председатель "Лидса" уже поблагодарил спортивного директора за работу.
"Я хочу поблагодарить Ангуса за его преданность и службу на протяжении стольких лет, а также за то, что он был фантастическим руководителем и лидером клуба", - сказал председатель Парааг Марате.
Напомним, что сейчас "Эвертон" занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.
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