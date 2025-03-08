  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вратарь сборной Англии рассказал о впечатлениях от нового тренера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вратарь сборной Англии рассказал о впечатлениях от нового тренера

Англия

Надеется на положительные эмоции

Вратарь сборной Англии рассказал о впечатлениях от нового тренера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь сборной Англии рассказал о впечатлениях от нового тренера.

Джордан Пикфорд рассказал, что Томас Тухель пишет, когда приходит на матчи и желает удачи. Также вратарь сказал о менталитете немецкого специалиста.

"Я знаю, что он был на нескольких матчах. Он напишет вам, если придёт на игру, чтобы пожелать удачи. В конце января я общался с ним по FaceTime после того, как он начал руководить на постоянной основе.

Он кажется отличным парнем, и Харри Кейн очень хорошо о нём отзывается. Он победитель, и, надеюсь, мы сможем двигаться вперёд", - заявил вратарь.

Также Пикфорд отметил тренера вратарей Энрике Иларио.

"Я разговаривал с Иларио, тренером вратарей. Он приехал посмотреть тренировку. Он разговаривает со мной каждую неделю. Он поддерживает связь,

Это перемена. Перемены происходят постоянно. Нужно принять вызов и подготовиться к чемпионату мира", - сказал Пикфорд.

Напомним, сборная Англии проведёт первый матч к отбору к Чемпионату Мира 2026 против сборной Албании 21 марта.

По теме
yellow-arrow
Борьба за Лигу чемпионов. Ноттингем Форест - Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Челси — Лестер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Челси – Лестер. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 09.03.2025
Англия Томас Тухель Джордан Пикфорд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости