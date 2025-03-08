Челси — Лестер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Несмотря на две победы подряд, мы все же утверждаем, что "Челси" продолжает пребывать в своем плачевном состоянии. Победы над явно более слабыми соперниками вряд ли могут служить показателем. Но это не значит, что подобные победы не надо одерживать.

Перед матчем Мареска заявил, что этот матч является чрезвычайно важным и его команда будет выкладываться на все 100%, чтобы победить одного из аутсайдеров лиги.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 9 марта.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

1.22 7.10 12.50 Узнать больше

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.