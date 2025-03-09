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Тоттенхэм – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Все еще без Забарного, но результат очень нужен
Getty Images / Global Images Ukraine
Команда Андони Ираолы проходит непростой отрезок сезона. Илья Забарный получил красную карточку и продолжает отбывать наказание, без украинца надежность в обороне все же не та. А нужно ехать в гости к "Тоттенхэму", который тоже не в лучшей форме, но остается острой командой, готовой создать проблемы любому.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 9 марта.
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Английская Премьер-лига. 28-й тур.
9 марта. 16:00. Лондон. "Тоттенхэм Стедиум"
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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