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Тоттенхэм – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Все еще без Забарного, но результат очень нужен

Тоттенхэм – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Команда Андони Ираолы проходит непростой отрезок сезона. Илья Забарный получил красную карточку и продолжает отбывать наказание, без украинца надежность в обороне все же не та. А нужно ехать в гости к "Тоттенхэму", который тоже не в лучшей форме, но остается острой командой, готовой создать проблемы любому.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 9 марта.

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Английская Премьер-лига. 28-й тур.

9 марта. 16:00. Лондон. "Тоттенхэм Стедиум"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Борнмут"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Андони Ираола Анге Постекоглу Борнмут Илья Забарный смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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