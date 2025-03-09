Тоттенхэм – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Команда Андони Ираолы проходит непростой отрезок сезона. Илья Забарный получил красную карточку и продолжает отбывать наказание, без украинца надежность в обороне все же не та. А нужно ехать в гости к "Тоттенхэму", который тоже не в лучшей форме, но остается острой командой, готовой создать проблемы любому.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 9 марта.

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Английская Премьер-лига. 28-й тур.

9 марта. 16:00. Лондон. "Тоттенхэм Стедиум"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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