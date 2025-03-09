Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Сразу после прихода Рубена Аморима на "Олд Траффорд" он уже играл против "канониров" на выезде, тогда зацепиться за результат не получилось, однако уже на этот раз все может сложиться по-другому.

Трудно понять, за счет чего сейчас пройдет все по-другому, однако каждая игра – это отдельная история.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 9 марта.

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Английская Премьер-лига. 28-й тур.

9 марта. 18:30. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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