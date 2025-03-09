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Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Рубен Аморим и его вторая попытка остановить команду Артеты в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Сразу после прихода Рубена Аморима на "Олд Траффорд" он уже играл против "канониров" на выезде, тогда зацепиться за результат не получилось, однако уже на этот раз все может сложиться по-другому.
Трудно понять, за счет чего сейчас пройдет все по-другому, однако каждая игра – это отдельная история.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 9 марта.
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Английская Премьер-лига. 28-й тур.
9 марта. 18:30. Манчестер. "Олд Траффорд"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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