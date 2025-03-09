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Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Рубен Аморим и его вторая попытка остановить команду Артеты в АПЛ

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сразу после прихода Рубена Аморима на "Олд Траффорд" он уже играл против "канониров" на выезде, тогда зацепиться за результат не получилось, однако уже на этот раз все может сложиться по-другому.

Трудно понять, за счет чего сейчас пройдет все по-другому, однако каждая игра – это отдельная история.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 9 марта.

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Английская Премьер-лига. 28-й тур.

9 марта. 18:30. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Арсенал"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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