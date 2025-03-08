  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вратарь Эвертона рассказал, что обращался к психологу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вратарь Эвертона рассказал, что обращался к психологу

Англия

Была неуверенность

Вратарь Эвертона рассказал, что обращался к психологу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Эвертона" рассказал, что обращался к психологу.

Джордан Пикфорд признался, что обращался к специалисту из-за спада формы и уверенности в себе.

По словам источника, в первые годы в "Эвертоне" его иногда критиковали за излишнюю поспешность или чрезмерную эмоциональность.

"В своей карьере я помню, что у меня был спад, и тогда я обратился к психологу. Я немного поработал над тем, кем я хотел быть как вратарь, чего я хотел достичь и куда я хотел попасть.

Это также позволило мне по-другому взглянуть на вратарское дело. В тот момент всё сложилось воедино", — сказал Пикфорд.

Пикфорд также вспомнил, как на него подействовало давление

"Я был неопытным парнем, когда в 22 или 23 года подписал контракт с "Эвертоном". У меня был очень хороший сезон, а потом форма немного ухудшилась, и СМИ начали доставать меня, когда я был моложе. Это повлияло на меня, и мне пришлось вернуться к чертежной доске.

"Я думаю, что за последние четыре или пять сезонов я действительно стал более стабильным, и я думаю, что то, что я делаю, подходит для клуба и страны".

Джордан Пикфорд перешёл в "Эвертон" в сезоне 2017/18 из "Сандерленда" за 28,5 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Плимут сыграет против середняка Чемпионшипа. Выйдет ли Таловеров в старте?
yellow-arrow
Борьба за Лигу чемпионов. Ноттингем Форест - Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Челси — Лестер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Эвертон (Ливерпуль) Джордан Пикфорд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости