Вратарь "Эвертона" рассказал, что обращался к психологу.

Джордан Пикфорд признался, что обращался к специалисту из-за спада формы и уверенности в себе.

По словам источника, в первые годы в "Эвертоне" его иногда критиковали за излишнюю поспешность или чрезмерную эмоциональность.

"В своей карьере я помню, что у меня был спад, и тогда я обратился к психологу. Я немного поработал над тем, кем я хотел быть как вратарь, чего я хотел достичь и куда я хотел попасть. Это также позволило мне по-другому взглянуть на вратарское дело. В тот момент всё сложилось воедино", — сказал Пикфорд.

Пикфорд также вспомнил, как на него подействовало давление

"Я был неопытным парнем, когда в 22 или 23 года подписал контракт с "Эвертоном". У меня был очень хороший сезон, а потом форма немного ухудшилась, и СМИ начали доставать меня, когда я был моложе. Это повлияло на меня, и мне пришлось вернуться к чертежной доске. "Я думаю, что за последние четыре или пять сезонов я действительно стал более стабильным, и я думаю, что то, что я делаю, подходит для клуба и страны".

Джордан Пикфорд перешёл в "Эвертон" в сезоне 2017/18 из "Сандерленда" за 28,5 млн евро.