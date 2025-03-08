АПЛ. Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:0. Лесная сказка продолжается

Пеп Гвардиола накануне этой встречи говорил о важности и желании своей команды выйти на третью строчку в турнирной таблице. Эти важно и в контексте борьбы за попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Учитывая формы обеих команд, победа "горожан" не выглядела чем-то шокирующим, а была даже ожидаемой. Однако все мы знаем прагматичного Нуну Эшпириту Санту и его команду, они могут устроить адский матч любому сопернику и неоднократно по ходу этого сезона им это удавалось доказывать.

Стартовые составы обеих команд сильно не удивили. Наверное, многие люди разве что ожидали в старте "горожан" Де Брюйне и Мармуша, но вышли Доку и Савиньо. Как бы там ни было, на силу команды Гвардиолы это не должно сильно влиять. "Лесники" вообще вышли без сюрпризов в стартовом составе, так что же мы увидели на поле?

В первом тайме небольшое преимущество гостей. Именно небольшое, потому что реальной остроты у ворот Матца Селса мы так и не увидели, однако какие-то опасные эпизоды все же проскакивали. Речь о моменте Эрлинга Холанда и Нико Гонсалеса. Хотя полузащитник "Сити" просто прошел немного вперед и решил пробить с дальней дистанции, мяч попал в штангу ворот. Из острого в первом тайме все. Далее просто контроль и слабые попытки как-то комбинационно разбить оборонительные редуты соперника.

Сами редуты "Ноттингема" были очень хорошо настроены, вот только впереди мы эту команду практически не видели. Скромно и робко они шли вперед, по сути там был только Крис Вуд, который должен был выигрывать борьбу за мяч и создавать остроту. Один новозеландец против Хусанова и Диаша не мог справиться. Как-то так прошел первый тайм. Возможно, больше было ожиданий от "Сити", но как есть. Оставалось лишь надеяться, что гости активнее заиграют во второй половине встречи.

Но активнее заиграли "лесники". Не то, чтобы они прямо массированно начали атаковать, но у Вуда появилась поддержка на флангах и это создавало проблемы "горожанам", которые теперь хоть вспомнили, что обороняться надо системно, а не просто закрывать Вуда и на этом задача выполнена. На 67-й минуте прилетел и первый звоночек после смещения от Хадсона-Одои, который выкручивал мяч в дальний угол. Эдерсон переправил мяч в штангу ворот и повезло в этом эпизоде "горожанам" не пропустить гол.

Не очень обращали на это внимание гости, но стоит отметить, что их игра в атаке во втором тайме полностью исчезла. Ее почти не было в первом, но во втором просто бесследно все исчезло. Зато "Ноттингем", который ожил, не собирался останавливаться, поэтому полетел забивать и им это удалось на 83-й минуте. Длинная передача на фланг на Каллума Хадсона-Одои, который принял и побежал в штрафную. Под острым углом находился вингера, в центре открывался Гиббз-Уайт, однако сам Каллум решил пробивать в ближний угол ворот, чего явно не ожидал Эдерсон. Удар сильный и точный, счет открыт и Пеп Гвардиола в шоке.

До конца матча у "Сити" был лишь один реальный шанс по крайней мере сравнять счет, это когда мяч рядом со штангой пролетел после удара от Матео Ковачича. И на этом все. Первый тайм был слабым, а второй просто катастрофическим от манкунианцев. Они уступают, они теряют возможность выйти на третье место и теперь рискуют вылететь с четвертого. А сказка "Ноттингем Форест" продолжается, хотя неделю назад казалось, что ей понемногу приходит конец.

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити" 1:0

Гол: Хадсон-Одои (83)

"Ноттингем Форест": Селс — Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс — Домингес (Йейтс, 71), Андерсон — Эланга (Сангаре, 80), Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои (Морато, 88) — Вуд (Авонии, 88)

"Манчестер Сити": Эдерсон — Нуньеш (Льюис, 62), Хусанов, Диаш, Гвардиол — Гонсалес (Ковачич, 62), Силва — Савиньо (Мармуш, 70), Фоден (Де Брюйне, 70), Доку — Холанд

Предупреждения: Гиббз-Уайт (27), Йейтс (77), Хадсон-Одои (86) — Гонсалес (32), Нуньеш (57)