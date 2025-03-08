АПЛ. Ливерпуль - Саутгемптон 3:1. От поражения до триумфа на Энфилде

Первый тайм матча между "Ливерпулем" и "Саутгемптоном" на "Энфилде" выдался напряженным.

С первых минут хозяева прогнозируемо захватили инициативу. Однако уже на 19-й минуте игра была прервана из-за травмы Яна Беднарека, который, вероятно, получил повреждение. Его заменил Армель Белла-Кочап, что заставило гостей перестроить защитное звено.

На 31-й минуте Константинос Цимикас получил желтую карточку от рефери Льюиса Смита за грубую игру, что стало первым предупреждением в матче. В целом хозяева не спешили и делали вид, что готовы будут забить, как только этого будет требовать ситуация.

Переломным моментом стала первая компенсированная минута, когда Уильям Смоллбоун воспользовался неразберихой в штрафной площадке "Ливерпуля", подобрал мяч и точно пробил в нижний левый угол, открыв счет - 0:1. Хозяева сразу начали более агрессивнее играть как в атаке так и в защите, и на 45+3 минуте Дарвин Нуньес грубо сбил соперника, но рефери после просмотра VAR ограничился лишь желтой карточкой, что вызвало споры.

Второй тайм матча принес настоящую драму, перевернув ход игры за считанные минуты. После перерыва, ознаменовавшегося сразу четырьмя заменами, игра приобрела новое дыхание. Робертсон, Макаллистер и Эллиотт вышли на поле, заменив Цимикаса, Собослаи и Джонса, что придало свежих сил.

Развязка началась на 52-й минуте, когда молниеносный гол с близкого расстояния после ассиста Луиса Диаса сравнял счет - 1:1, зажигая трибуны. Уже через минуту на 53-й минуте после грубого фола Уильяма Смоллбоуна, который попал не в мяч, а в ноги соперника, привел к назначению пенальти и голу. Мохамед Салах уверенно реализовал одиннадцатиметровый, отправив мяч в левый угол мимо вратаря - 2:1.

Игра продолжалась в напряженном ритме, и уже на 64-й минуте произошли двойные замены: Арчер и Сугавара вышли на поле, заменив Гренбека и Диблинга, добавив гостям новых идей. На 68-й минуте Дарвин Нуньес, отметившийся голом, уступил место Диогу Жоти, а на 71-й минуте Уильям Смоллбоун покинул поле, уступив место Адаму Лаллани.

На 86-й минуте вспыхнул спорный момент: казалось, что Юкинари Сугавара сыграл рукой в штрафной, и после требований игроков и просмотра VAR рефери Льюис Смит таки назначил пенальти. И снова Салах уверенно реализовал удар, направив мяч в правую "девятку" мимо Аарона Рэмсдейла - 3:1.

Финальные минуты были напряженными, однако "Ливерпуль" уверенно довел матч до победы и продолжает шагать к титулу.

At the double ???? pic.twitter.com/4IpWswnBEf — Liverpool FC (@LFC) March 8, 2025

АПЛ. 28-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Льюис Смит (Англия)

"Ливерпуль" - "Саутгемптон" 3:1

Голы: Нуньес (52), Салах (53), Салах(88) - Смоллбоун (45+1)

"Ливерпуль": Алиссон — Цимикас (Робертсон, 46), Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд (Кванса, 89) — Джонс (Эллиотт, 46), Гравенберг (Эндо, 81) — Диас, Собослай (Макаллистер, 46), Салах — Нуньес (Жота, 68)

"Саутгемптон": Рамсдейл — Беднарек, Гарвуд-Беллис, Мэннинг( Арибо, 83) Уокер-Питерс — Угочукву (Онуачу, 83), Смоллбоун (Лалана, 71) — Сулемана, Фернандеш, Диблинг (Сугавара, 64) — Гренбек (Арчер, 64)

Предупреждения: Цимикас (31), Нуньес (45+3) - Онуачу (90+6)