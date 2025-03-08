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АПЛ. Ливерпуль - Саутгемптон 3:1. От поражения до триумфа на Энфилде
Просто невероятный камбэк от подопечных Арне Слота
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первый тайм матча между "Ливерпулем" и "Саутгемптоном" на "Энфилде" выдался напряженным.
С первых минут хозяева прогнозируемо захватили инициативу. Однако уже на 19-й минуте игра была прервана из-за травмы Яна Беднарека, который, вероятно, получил повреждение. Его заменил Армель Белла-Кочап, что заставило гостей перестроить защитное звено.
На 31-й минуте Константинос Цимикас получил желтую карточку от рефери Льюиса Смита за грубую игру, что стало первым предупреждением в матче. В целом хозяева не спешили и делали вид, что готовы будут забить, как только этого будет требовать ситуация.
Переломным моментом стала первая компенсированная минута, когда Уильям Смоллбоун воспользовался неразберихой в штрафной площадке "Ливерпуля", подобрал мяч и точно пробил в нижний левый угол, открыв счет - 0:1. Хозяева сразу начали более агрессивнее играть как в атаке так и в защите, и на 45+3 минуте Дарвин Нуньес грубо сбил соперника, но рефери после просмотра VAR ограничился лишь желтой карточкой, что вызвало споры.
Fantastic finish, Will ???? pic.twitter.com/wyeGZe3Yi3— Southampton FC (@SouthamptonFC) March 8, 2025
Второй тайм матча принес настоящую драму, перевернув ход игры за считанные минуты. После перерыва, ознаменовавшегося сразу четырьмя заменами, игра приобрела новое дыхание. Робертсон, Макаллистер и Эллиотт вышли на поле, заменив Цимикаса, Собослаи и Джонса, что придало свежих сил.
Развязка началась на 52-й минуте, когда молниеносный гол с близкого расстояния после ассиста Луиса Диаса сравнял счет - 1:1, зажигая трибуны. Уже через минуту на 53-й минуте после грубого фола Уильяма Смоллбоуна, который попал не в мяч, а в ноги соперника, привел к назначению пенальти и голу. Мохамед Салах уверенно реализовал одиннадцатиметровый, отправив мяч в левый угол мимо вратаря - 2:1.
Игра продолжалась в напряженном ритме, и уже на 64-й минуте произошли двойные замены: Арчер и Сугавара вышли на поле, заменив Гренбека и Диблинга, добавив гостям новых идей. На 68-й минуте Дарвин Нуньес, отметившийся голом, уступил место Диогу Жоти, а на 71-й минуте Уильям Смоллбоун покинул поле, уступив место Адаму Лаллани.
На 86-й минуте вспыхнул спорный момент: казалось, что Юкинари Сугавара сыграл рукой в штрафной, и после требований игроков и просмотра VAR рефери Льюис Смит таки назначил пенальти. И снова Салах уверенно реализовал удар, направив мяч в правую "девятку" мимо Аарона Рэмсдейла - 3:1.
Финальные минуты были напряженными, однако "Ливерпуль" уверенно довел матч до победы и продолжает шагать к титулу.
At the double ???? pic.twitter.com/4IpWswnBEf— Liverpool FC (@LFC) March 8, 2025
АПЛ. 28-й тур
Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный судья: Льюис Смит (Англия)
"Ливерпуль" - "Саутгемптон" 3:1
Голы: Нуньес (52), Салах (53), Салах(88) - Смоллбоун (45+1)
"Ливерпуль": Алиссон — Цимикас (Робертсон, 46), Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд (Кванса, 89) — Джонс (Эллиотт, 46), Гравенберг (Эндо, 81) — Диас, Собослай (Макаллистер, 46), Салах — Нуньес (Жота, 68)
"Саутгемптон": Рамсдейл — Беднарек, Гарвуд-Беллис, Мэннинг( Арибо, 83) Уокер-Питерс — Угочукву (Онуачу, 83), Смоллбоун (Лалана, 71) — Сулемана, Фернандеш, Диблинг (Сугавара, 64) — Гренбек (Арчер, 64)
Предупреждения: Цимикас (31), Нуньес (45+3) - Онуачу (90+6)
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