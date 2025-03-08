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Лишь у одного тренера больше. Нуну Эшпириту Санту обыграл Гвардиолу четыре раза

Англия

Неудобный соперник для испанца

Лишь у одного тренера больше. Нуну Эшпириту Санту обыграл Гвардиолу четыре раза

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нуну Эшпириту Санту обыграл Пепа Гвардиолу четыре раза в своей карьере.

Тренеры встречались между собой 11 раз. Португальский тренер дважды обыгрывал испанца будучи тренером "Вулверхэмптона" в сезоне 2019/20. По одной победе Санту сделал в статусе тренера "Тоттенхэма" (2021/22) и "Ноттингем Фореста" (2024/25).

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Напомним, что сегодня "Ноттингем Форест" обыграл "Манчестер Сити" со счётом 1:0. Единственный гол забил Каллум Хадсон-Одои на 83-й минуте.

После этого матча "Ноттингем Форест" занимает третье место с 51-м баллом.

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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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