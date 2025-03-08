Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лишь у одного тренера больше. Нуну Эшпириту Санту обыграл Гвардиолу четыре раза
Неудобный соперник для испанца
Getty Images / Global Images Ukraine
Нуну Эшпириту Санту обыграл Пепа Гвардиолу четыре раза в своей карьере.
Тренеры встречались между собой 11 раз. Португальский тренер дважды обыгрывал испанца будучи тренером "Вулверхэмптона" в сезоне 2019/20. По одной победе Санту сделал в статусе тренера "Тоттенхэма" (2021/22) и "Ноттингем Фореста" (2024/25).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что сегодня "Ноттингем Форест" обыграл "Манчестер Сити" со счётом 1:0. Единственный гол забил Каллум Хадсон-Одои на 83-й минуте.
После этого матча "Ноттингем Форест" занимает третье место с 51-м баллом.
Популярное сейчас
- Запрет США передавать разведданные Украины сразу привел к большим потерям ВСУ – СМИ
- Игрокам датских клубов предложили приехать на тренировку в любимой форме. Один из спортсменов приехал в футболке сборной Украины
- Во время игры Заря – Оболонь мяч повредил технику фотографа Ua-football. В луганской команде отреагировали
- Поставил на место. Экс-защитник Челси вспомнил как Андрей Шевченко побил другого футболиста команды
- Boy or Girl? Хавбек сборной Украины узнал пол будущего ребенка
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ