АПЛ. Вырванные на последних минутах победы в Брайтоне и Лондоне

Пока "Ливерпуль" у себя дома выяснял отношения с "Саутгемптоном", в Англии параллельно проходило еще два матча Премьер-лиги, о которых мы поговорим немного подробнее. "Брайтон", который находится в прекрасной форме, принимал "Фулхэм", а "Кристал Пэлас" ждал в гости одного из аутсайдеров чемпионата, "Ипсвич".

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Брайтон" — "Фулхэм" 2:1

Голы: ван Хеке (41), Педро (90+8, с пенальти) — Хименес (35)

*На 56-й минуте гол Жеоржиньо Рюттера был отменен из-за офсайда

"Брайтон": Вербрюгген — Хиншелвуд, ван Хеке, Уэбстер, Эступиньян — Балеба (Виффер, 86), Аяри (Гомес, 69) — Минте (Марч, 76), Рюттер (Уэлбек, 77), Митома (Адингра, 86) — Педро

"Фулхэм": Лено — Диоп, Андерсен, Бесси — Кастань, Перейра, Берге (Виллиан, 82), Робинсон — Ивоби (Сессеньон, 89), Смит-Роу (Рид, 82) — Хименес (Муниз, 69)

Предупреждения: Робинсон (69), Андерсен (90+9)

Команда Фабиана Хюрцелера подходила в прекрасной форме к этому матчу и "Фулхэм" точно с большой осторожностью выходил на поле "Амекс Стэдиум". С другой стороны, "дачники" и сами являются достаточно крепким коллективом в этом сезоне, они способны создать проблемы любому. Именно поэтому встреча между этими командами выглядела особенно интригующей, ведь было трудно определиться с фаворитом. Каждый может забрать победу.

Лучше сам матч начали гости, почему-то не было видно стандартного контроля в центре поля от Балеба и Аяри, зато неплохо нагружали фланги лондонцы, периодически создавая возможности после этих самых фланговых передач. Первый реально опасный момент завершился голом в исполнении гостей. Преедача с фланга от Ивоби, который разогнал быструю атаку, а Хименес одним касанием принял, а вторым прошил Барта Вербрюггена в ближний угол, эффектно получилось. Это 0:1 в пользу "Фулхэма" и уже можно начинать играть по счету.

Вот только игры по счету не получилось, поскольку после стандарта и также по сути своего первого момент в матче "Брайтон" сравнял. Простая передача со штрафного и набегание от ван Геке было именно таким, как надо. Он красиво головой переправил мяч в дальний угол и от стойки тот залетел в ворота Лено. 1:1 и надо начинать все сначала.

Во втором тайме наконец-то хозяева забрали полноценную инициативу. Сделали они выводы после не самого лучшего первого тайма. "Чайки" едва не забили претендента на гол сезона, ведь разыграли фантастическую комбинацию, вот только удар Жоао Педро оказался неточным. Это было очень остро. Впоследствии "чайки" даже забили после еще одной классной комбинации, но судьи зафиксировали офсайд у Митомы.

Вообще во втором тайме мы уже почти не видели подопечных Марку Силвы, они скорее делали все возможное, чтобы удержать ничейный счет. А "Брайтон" наоборот, делал все от себя зависящее, чтобы найти победный гол, хотя с этим были проблемы. Низкий блок от соперника делал свое дело.

И все шло к ничьей, если бы не ошибка от Гаррисона Рида за 10 секунд до финального свистка. Он сбил в своей штрафной Жоао Педро, а бразилец уверенно реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Отыграться времени уже не было и это победа для "чаек", которые выходят на 6-е место и имеют поровну очков с "Челси", "Фулхэм" остается на 9-й строчке.

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Испвич" 1:0

Гол: Сарр (82)

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Гейи — Муньос, Уортон (Девенни, 87), Лерма, Митчелл (Чилуэлл, 72) — Сарр, Эзе (Эссе, 90+2) — Нкетиа (Камада, 72)

"Ипсвич": Палмер — О'Ши, Вулфенден, Гривз, Дэвис — Филлипс, Каюсте (Тейлор, 84) — Филоджен (Джонсон, 67), Энсисо (Броудхед, 75), Кларк (Гатчинсон, 67) — Дилеп (Херст, 84)

Предупреждения: Уортон (53), Ричардс (53), Гейи (53), Чилуэлл (89) — Гривз (16), Энсисо (64), Филлипс (90+3)

Жан-Филипп Матета в прошлом матче получил рассечение головы, поэтому пропускал эту встречу и вместо него в стартовом составе вышел Эдди Нкетиа. Насколько же не хватало "орлам" своего главного нападающего, даже в матче против одного из аутсайдеров лиги.

Как будто не было цели для финальной передачи, и пробивать также не было кому. Хотя "Пэлас" имеет немало талантливых игроков, но когда нет Матета, эта команда все же видоизменяется. Оставалось надеяться, что по ходу матча эта команда найдет путь к воротам Палмера и все же не потеряет очки так бессмысленно.

Киран Маккенна имел свой план на игру, но он не очень работал, поскольку моменты у ворот его команды были, просто везло, что некому было нанести тот самый финальный удар. Матч действительно приближался к тому, что "трактористы" избегут поражения в матче, в котором, как казалось, у них нет шансов. Однако под конец Исмаила Сарр забил тот самый гол, на который "орлы" наиграли еще в первом тайме.

Да, в итоге это минимальная победа хозяев поля, но поверьте, они должны были громить соперника, сегодня была катастрофа с реализацией. Хорошо, что хоть забрали свои заслуженные три очка благодаря голу Сарра. "Пэлас" поднимается на 11-ю строчку после этой победы, а "Ипсвич" пока остается 18-м.