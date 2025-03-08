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АПЛ. Брентфорд - Астон Вилла 0:1. Уоткинс снова огорчил бывшую

Англия

Когда-то "Брентфорд" все-таки одержит победу в домашних стенах, но не сегодня

АПЛ. Брентфорд - Астон Вилла 0:1. Уоткинс снова огорчил бывшую

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Алексей Полищук Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Брентфорд" – "Астон Вилла" 0:1

Голы: – Уоткинс (49)

*гол Роджерса (50) был отменен после просмотра VAR

"Брентфорд": Флеккен – Айер (Ким Джи Су, 90+3), Коллинз, Пиннок, Льюис-Поттер – Норгор, Янельт (Йенсен, 75) – Мбемо, Дамсгор, Шаде – Висса

"Астон Вилла": Ольсен – Дисаси, Конса, Мингс, Динь – Макгинн (Камара, 61), Тилеманс – Бэйли (Кэш, 46), Роджерс (Мален, 90+4), Рэмзи (Рашфорд, 68) – Уоткинс

Предупреждения: Айер (67), Коллинз (90+6) – Макгинн (42), Кэш (82)

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