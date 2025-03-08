Салах повторил рекорд АПЛ по количеству голевых действий за сезон.

В матче против "Саутгемптона" Салах реализовал 2 пенальти и его количество голевых действий в сезоне возросло до 44 (27 голов и 17 голевых передач).

По информации Opta Analyst, египетский нападающий сравнялся с рекордом в сезоне из 38 игр. Более того, Салах может догнать Алана Ширера, у которого 47 голевых действий в сезоне. Но у английского футболиста в сезоне было 42 игры.

Салах уже обошёл два рекорда Тьери Анри и достижения Дидье Дрогбы. Робина ван Перси, Луиса Суареса и Эрлинга Холанда. Также египтянин превзошёл свой рекорд сезона 2017/18, сделав 42 голевых действия.

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Напомним, что в марте у "Ливерпуля" не осталось матчей в Премьер-Лиге. "Ливерпуль" сыграет ответный матч против "ПСЖ" в Лиге Чемпионов 12 марта и финал Кубка английской Лиги против "Ньюкасла" 16 марта.