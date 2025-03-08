  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
Обновлено

Центральный поединок тура

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче 28 тура чемпионата Англию встретятся представители так называемой "Большой шестерки". Хоть и “красные дьяволы” выпали далеко вне борьбы за еврокубки, но все равно их матчи ставят в прайм-тайм АПЛ. Встреча с “Арсеналом” обещает быть горячей, ведь канониры теоретически, однако все еще борются за чемпионство. В целях подопечных Аморима пока только престиж.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Команды начнут игру в 18:30 по киевскому времени. Транслировать этот поединок в прямом эфире будет канал Setanta Sports. Посмотреть его можно на OTT-платформе MEGOGO.

Favbet
5.40
3.55
1.74
Узнать больше

Английская Премьер-лига, 28 тур

9 марта, 18:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Манчестер Юнайтед - Арсенал
Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Вулверхэмптон – Эвертон 1:1. Ничья и на поле, и на табло
yellow-arrow
Игроку сборной Бразилии грозит пожизненная дисквалификация
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 09.03.2025
Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости