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Манчестер Юнайтед – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Центральный поединок тура
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 28 тура чемпионата Англию встретятся представители так называемой "Большой шестерки". Хоть и “красные дьяволы” выпали далеко вне борьбы за еврокубки, но все равно их матчи ставят в прайм-тайм АПЛ. Встреча с “Арсеналом” обещает быть горячей, ведь канониры теоретически, однако все еще борются за чемпионство. В целях подопечных Аморима пока только престиж.
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Команды начнут игру в 18:30 по киевскому времени. Транслировать этот поединок в прямом эфире будет канал Setanta Sports. Посмотреть его можно на OTT-платформе MEGOGO.
Английская Премьер-лига, 28 тур
9 марта, 18:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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