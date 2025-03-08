Манчестер Юнайтед – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В матче 28 тура чемпионата Англию встретятся представители так называемой "Большой шестерки". Хоть и “красные дьяволы” выпали далеко вне борьбы за еврокубки, но все равно их матчи ставят в прайм-тайм АПЛ. Встреча с “Арсеналом” обещает быть горячей, ведь канониры теоретически, однако все еще борются за чемпионство. В целях подопечных Аморима пока только престиж.

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Команды начнут игру в 18:30 по киевскому времени. Транслировать этот поединок в прямом эфире будет канал Setanta Sports. Посмотреть его можно на OTT-платформе MEGOGO.

Английская Премьер-лига, 28 тур

9 марта, 18:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Setanta Sports

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