Игроку сборной Бразилии грозит пожизненная дисквалификация

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Бразилии Лукас Пакета обвиняется в умышленном получении желтых карточек, чтобы он или его знакомые получили прибыль от ставок.

Сейчас игрок судится с Футбольной ассоциацией Англии, которая требует для него пожизненной дисквалификации.

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Сейчас Лукас Пакета не играет из-за травмы. В этом сезоне бразилец имеет в активе за "Вест Хэм" 26 матчей и 5 голов во всех турнирах.