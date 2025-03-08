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Игроку сборной Бразилии грозит пожизненная дисквалификация
Вот это да!
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Бразилии Лукас Пакета обвиняется в умышленном получении желтых карточек, чтобы он или его знакомые получили прибыль от ставок.
Сейчас игрок судится с Футбольной ассоциацией Англии, которая требует для него пожизненной дисквалификации.
Сейчас Лукас Пакета не играет из-за травмы. В этом сезоне бразилец имеет в активе за "Вест Хэм" 26 матчей и 5 голов во всех турнирах.
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Источник:www.dailymail.co.uk
Опубликовал: Виктор Иванчук
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