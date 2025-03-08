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Игроку сборной Бразилии грозит пожизненная дисквалификация

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Вот это да!

Игроку сборной Бразилии грозит пожизненная дисквалификация

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Бразилии Лукас Пакета обвиняется в умышленном получении желтых карточек, чтобы он или его знакомые получили прибыль от ставок.

Сейчас игрок судится с Футбольной ассоциацией Англии, которая требует для него пожизненной дисквалификации.

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Сейчас Лукас Пакета не играет из-за травмы. В этом сезоне бразилец имеет в активе за "Вест Хэм" 26 матчей и 5 голов во всех турнирах.

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Бразилия Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лукас Пакета
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Источник:
www.dailymail.co.uk
Опубликовал: Виктор Иванчук
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