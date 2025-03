АПЛ. Вулверхэмптон – Эвертон 1:1. Ничья и на поле, и на табло

Английская Премьер-лига, 28 тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Для защитника "ирисок" Виталия Миколенко этот матч стал 101 в рамках чемпионата Англии. Таким образом, украинец распаковал свою вторую сотню поединков в рамках сильнейшей (по мнению многих) лиги мира. Для украинца сегодня был обычный выход в старте. Он лишь в начале матча интенсивно подключался к атаке, но затем сконцентрировался на защите. В частности, довольно неплохо противостоял Семеду, который постоянно играл на правом фланге атаке.

В одном из моментов на 13-й минуте Миколенко прострелил в центр штрафного. Мяч отскочил к Дукуре, но удар того ногами потянул Са. Первые полчаса матча практически вдвое больше контролировали круглый снаряд именно хозяева, а вот в атаке изобретательнее были гости. И именно "Эвертон" открыл счет на 33 минуте встречи.

Все началось с ужасного паса от центрбека хозяев в середину поля, которую благодаря прессингу перехватили "ириски". Мяч сразу же нашел Линдстрема, который перевел налево на Харрисона. Джек вошел в штрафную и пробил – с помощью идеального рикошета круглый полетел под правую стойку. Первый гол Харрисона в текущем сезоне АПЛ.

Ответ "вулвз" был моментален. Бельгард практически сразу пробил в упор с целью, а на 40 минуте он же отдал пас в центр на Мунетси. Брентвейт запутался в газоне и не достал мяч, Миколенко не успел подстраховать защитника. Так оборона "Эвертона" совместными усилиями дала забить 28-летнему представителю Зимбабве.

