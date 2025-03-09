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Ковентри под руководством Лэмпарда повторил самую успешную серию в истории клуба

Англия
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Легенда Челси наконец-то показывает себя на тренерской позиции

Ковентри под руководством Лэмпарда повторил самую успешную серию в истории клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В 36-м туре Чемпионшипа "Ковентри" вырвал домашнюю победу над "Сток Сити" на 90+7 минуте (3:2). "Небесно-голубые" оформили уже 9 викторий в последних 10 встречах.

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Команда повторила свою самую успешную серию в истории, установленную еще в 1954 году. Но тогда коллектив из одноименного города выступал в третьем дивизионе. Убедительный марш позволил клубу выйти на 5 строчку в таблице и претендовать на участие в плей-офф за повышение в классе.

Прямую путевку "Ковентри" вряд ли получи. Отставание от лидеров – "Лидса" и "Шеффилд Юнайтед" – уже составляет 20 очков.

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Фрэнк Лэмпард Ковентри Сити
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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Александр Симченко
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