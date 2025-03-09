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Только один тренер в дебютном сезоне АПЛ набрал больше очков в 29 турах, чем Слот
Прошло 20 лет
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 28-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" одержал волевую победу над "Саутгемптоном" (3:1).
Наставник мерсисайдцев Арне Слот продолжает вписывать свое имя в историю АПЛ. Нидерландский специалист набрал 70 очков в первых 29 турах лиги. Только бывший тренер "Челси" Жозе Моуринью набрал больше очков за этот период. Португальскому тактику удалось получить 74 балла с "синими" в своем дебютном сезоне 2004/05.
"Скаузеры" оформили 21 викторию, а также уверенно лидируют по количеству забитых голов (69).
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