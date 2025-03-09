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Только один тренер в дебютном сезоне АПЛ набрал больше очков в 29 турах, чем Слот

Англия
Обновлено

Прошло 20 лет

Только один тренер в дебютном сезоне АПЛ набрал больше очков в 29 турах, чем Слот

Getty Images / Global Images Ukraine

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В матче 28-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" одержал волевую победу над "Саутгемптоном" (3:1).

Читайте такжеСлот в дебютном сезоне набрал 60 очков в 25-ти матчах АПЛ. Больше только у одного тренера

Наставник мерсисайдцев Арне Слот продолжает вписывать свое имя в историю АПЛ. Нидерландский специалист набрал 70 очков в первых 29 турах лиги. Только бывший тренер "Челси" Жозе Моуринью набрал больше очков за этот период. Португальскому тактику удалось получить 74 балла с "синими" в своем дебютном сезоне 2004/05.

"Скаузеры" оформили 21 викторию, а также уверенно лидируют по количеству забитых голов (69).

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Источник:
Тransfermarkt
Опубликовал: Александр Симченко
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