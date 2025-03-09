Похитили из Испании. Арсенал обзавелся новым спортивным директором

"Арсенал" нашел себе нового спортивного директора, им стал Андреа Берта. Об этом сообщает The Athletic.

Как сообщает издание, после ухода Эду (бывшего спортивного директора "Арсенала") английский клуб долго не мог найти специалиста, который мог заменить его, однако в этом месяце они связались с 53-летним итальянцем Андреа Бертой. В январе Берта покинул "Атлетико Мадрид", где проработал 12 лет.

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Добавим, что сегодня "Арсенал" сыграет против "Манчестер Юнайтед" в 18.30.